Объекты сферы услуг работают в 10 домах по реновации на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

На юго-западе столицы в 14 нежилых помещениях в домах, построенных по программе реновации, разместили объекты сферы услуг. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Проектирование и строительство новых домов, формирование кварталов по программе реновации осуществляется так, чтобы у жителей были необходимые магазины и предприятия сферы услуг в шаговой доступности, — сказал он.

Отмечается, что объекты расположились на первых этажах 10 новостроек. Там открылись магазины, аптеки, пункты выдачи заказов интернет-магазинов и другие предприятия. Они позволяют повысить комфорт и качество жизни для жильцов района, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что жители столицы, проживающие в домах, построенных в рамках программы реновации, более тысячи раз обратились за услугами Московского бюро технической инвентаризации. Чаще всего новоселы запрашивают документацию, необходимую для согласования перепланировок и переустройства квартир.