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Главархив рассказал о реформе профессионально-технического образования 1969 года

Антон Махов
Город
Главархив рассказал о реформе профессионально-технического образования 1969 года
Фото: В. Богданов, март 1970 года / Главархив Москвы

Главархив Москвы рассказал о реформе профессионально-технического образования 1969 года. Информацией в четверг, 23 июня, поделилась пресс-служба заведения.

Сообщается, что в слесарной мастерской профессионально-технического училища № 31 подготовили свыше 109 тысяч квалифицированных рабочих для предприятий промышленности, сфер транспорта и бытового обслуживания. В то же время были приняты меры по укреплению материальной базы, повышению уровня подготовки преподавательского состава и расширению сети профтехучилищ.

Документы Моссовета, сохранившиеся в фондах столичного Главархива, говорят о комплексном улучшении системы профтехнического образования в России, а также о том, как в школах появились станки и мастерские, а училища стали выпускать специалистов, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно в Музее Победы подписали документы о создании новой организации — Фонда международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого.

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