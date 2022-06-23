Эвакуацию провели в МГСУ из-за короткого замыкания

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26 Карта всех событий

В Московском государственном строительном университете провели эвакуацию сотрудников и обучающихся из-за короткого замыкания. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», произошло короткое замыкание, однако возгорания не последовало. Все учащиеся и работники учреждения были эвакуированы.

В пресс-службе МЧС по городу данную информацию не подтвердили.

Накануне эвакуация проводилась в торговом центре «Афимолл Сити» из-за информации о задымлении. Из здания вывели семь тысяч посетителей.

В связи с мероприятиями сообщалось, что выход № 3 станции «Деловой центр» был временно закрыт. Однако вскоре все выходы вернули к работе в штатном режиме.