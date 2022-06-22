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Все выходы станции метро «Деловой центр» работают в обычном режиме

Елена Самойлова
Происшествия
Все выходы станции метро «Деловой центр» работают в обычном режиме
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

Все выходы станции метро «Деловой центр» работают в обычном режиме. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Все выходы функционируют в обычном режиме. Проход на станцию метро «Выставочная» не перекрывался.

Движение поездов на обеих станциях не ограничивалось.

Ранее сообщалось, что выход № 3 станции «Деловой центр» временно закрыт из-за работ городских служб в торговом центре «Афимолл Сити».

Экстренные службы находятся у торгового центра из-за информации о задымлении. В «Афимолле» провели эвакуацию семи тысяч посетителей.

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