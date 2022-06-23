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Эксперт рассказал, повлияет ли на зарплату россиян сокращение новогодних праздников в 2023 году

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, повлияет ли на зарплату россиян сокращение новогодних праздников в 2023 году
Фото: Pixabay

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней. Россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января, сообщили в Министерстве труда. О том, повлияет ли это на заработную плату жителей страны, «Вечерней Москве» рассказал PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров.

По его словам, сокращение новогодних праздников в 2023 году никак не скажется на зарплате россиян.

— Уменьшение количества дней в новогодние праздники никак не повлияет на наши зарплаты ни меньшую, ни в большую сторону. Например, в этом году россияне отдыхали на один день больше и получили полную зарплату за месяц. Не стоит переживать по этому поводу, — рассказал он.

Эксперт также отметил, что россияне, которые работают посменно, также не получат дополнительных выплат.

— Я думаю, что у россиян, кто работает два через два или сутки через трое, останется такое же количество смен в месяц, как и в другое время. Они получат зарплату ровно за то количество дней, что отработали, — заверил специалист.

Выходные 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, а в мае — 1-го числа и с 6-го по 9-е.

А эксперт по трудовому праву Алексей Седов объяснил, как самостоятельно рассчитать примерный размер своих отпускных. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал универсальную формулу для большинства российских работников.

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