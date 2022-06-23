В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за оспы обезьян

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Локдаун из-за оспы обезьян в России вводить не будут. Об этом заявила профессор, замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферы. Не будет локдаунов, дистанционной работы, — сказала специалист.

Также она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV-2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи — близкий, долгий контакт с больным без мер предосторожности, передает слова Пшеничной РИА Новости.

До этого начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил риски распространения обезьяньей оспы в России. По его словам, заболевание может проникнуть в РФ уже этим летом, в таком случае будет усилен эпидемиологический контроль за заразившимися.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.