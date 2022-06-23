Почти 40 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья этим летом

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Почти 40 тысяч детей отдохнули в 88 лагерях Московской области в первую смену, наполняемость организаций составила почти 100 процентов. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в четверг, 23 июня.

— На юге нашей страны побывали более 1200 детей. Все они не только весело проводят время в кругу сверстников, но и занимаются в кружках, изучают языки, укрепляют здоровье, — сказала чиновник.

По ее словам, летом текущего года в подмосковных лагерях смогут отдохнуть более 465 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Более 47 тысяч из них — те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, передает «360».

10 июня главный внештатный педиатр Минздрава МО Нисо Одинаева рассказала, как сделать летний детский отдых безопасным. По ее словам, очень важно выбрать безопасное место отдыха.

Так, водоем должен быть разрешен для купания, без сильного течения, а пляж оборудован пологим спуском в воду, без посторонних предметов. Во время купания ребят младшего возраста родитель должен находиться на расстоянии вытянутой руки.