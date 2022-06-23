Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Почти 40 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья этим летом

Георгий Соланович
Общество
Почти 40 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья этим летом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти 40 тысяч детей отдохнули в 88 лагерях Московской области в первую смену, наполняемость организаций составила почти 100 процентов. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в четверг, 23 июня.

— На юге нашей страны побывали более 1200 детей. Все они не только весело проводят время в кругу сверстников, но и занимаются в кружках, изучают языки, укрепляют здоровье, — сказала чиновник.

По ее словам, летом текущего года в подмосковных лагерях смогут отдохнуть более 465 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Более 47 тысяч из них — те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, передает «360».

10 июня главный внештатный педиатр Минздрава МО Нисо Одинаева рассказала, как сделать летний детский отдых безопасным. По ее словам, очень важно выбрать безопасное место отдыха.

Так, водоем должен быть разрешен для купания, без сильного течения, а пляж оборудован пологим спуском в воду, без посторонних предметов. Во время купания ребят младшего возраста родитель должен находиться на расстоянии вытянутой руки.

Подмосковье Статистика Детские лагеря
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте