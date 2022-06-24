Омский таксист избил женщину, ехавшую с пятимесячным ребенком

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением на таксиста, который во время поездки избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июня. Женщина собралась в гости к подруге в Советский округ Омска, она решила поехать на такси. Однако во время поездки у женщины произошел конфликт с водителем, в ходе которого тот избил ее.

— В настоящий момент личность таксиста устанавливается сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

Кроме того, женщина сразу расплатилась с водителем, однако тот принялся кружить по одному из районов Омска, а затем направился к выезду из города. Испуганная женщина позвонила родственникам и в полицию. Тогда водитель разозлился, припарковал автомобиль и избил пострадавшую. После он выкинул женщину из машины и уехал, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Недавно в подмосковной электричке агрессивный пассажир подошел к двум молодым людям и избил одного из них, снимая все на телефон. Позже запись попала в интернет. Ему не понравился внешний вид ребят.

Позже его задержали по месту проживания в Подмосковье и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу с применением насилия, по мотивам ненависти или вражды на транспорте общего пользования».