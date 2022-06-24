Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

СМИ: Зеленский отправит в отставку главу СБУ

Антон Махов
В мире
СМИ: Зеленский отправит в отставку главу СБУ
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об это в пятницу, 24 июня, сообщало издание Politico со ссылкой на четырех украинских чиновников и одного западного дипломата.

— Мы крайне недовольны его работой и предпринимаем шаги, чтобы избавиться от него, — заявил источник.

Также по его словам, повседневной деятельностью СБУ сейчас управляют из офиса самого Зеленского, сообщает РИА Новости.

Недавно стало известно, что жители россии смогут оформить украинские визы через центры VFS Global в восьми городах России.

Россияне, находящиеся в иных странах, смогут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины. При этом наличие у иностранца украинской визы не может быть «безусловной гарантией» его въезда в страну. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают сотрудники пограничной службы.

О введении визового режима для граждан России 17 июня объявил сам Зеленский. Кабинет министров страны одобрил такое режим с 1 июля.

Украина Владимир Зеленский СБУ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте