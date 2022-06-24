СМИ: Зеленский отправит в отставку главу СБУ

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об это в пятницу, 24 июня, сообщало издание Politico со ссылкой на четырех украинских чиновников и одного западного дипломата.

— Мы крайне недовольны его работой и предпринимаем шаги, чтобы избавиться от него, — заявил источник.

Также по его словам, повседневной деятельностью СБУ сейчас управляют из офиса самого Зеленского, сообщает РИА Новости.

Недавно стало известно, что жители россии смогут оформить украинские визы через центры VFS Global в восьми городах России.

Россияне, находящиеся в иных странах, смогут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины. При этом наличие у иностранца украинской визы не может быть «безусловной гарантией» его въезда в страну. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают сотрудники пограничной службы.

О введении визового режима для граждан России 17 июня объявил сам Зеленский. Кабинет министров страны одобрил такое режим с 1 июля.