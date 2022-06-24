С начала года партнерами сети коворкинг-центров НКО стали 600 некоммерческих организаций

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С начала текущего года 600 столичных некоммерческих организаций заключили партнерское соглашение с сетью коворкинг-центров НКО.

Теперь организации смогут на бесплатной основе использовать рабочие места в коворкинг-центрах, пользоваться типографией и заказывать услуги фотографа.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой, за помощью регулярно обращаются свыше 3500 столичных НКО.

В качестве помощи для некоммерческих организаций в городе была создана сеть коворкинг-центров, которые представляют собой 11 площадок в разных местах столицы, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В столице продолжается прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 июня. Принять участие в конкурсе могут организации, которые работают в Москве более полугода и не находятся в процессе ликвидации. Для этого необходимо подать три документа: гарантийное письмо, заявление на участие, копию устава с печатью Министерства юстиции Российской Федерации. Подать заявку можно до 8 июля на портале конкурса.