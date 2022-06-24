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Транспортную карту «Тройка» начали продавать в Карелии

Полина Долганова
Город
Транспортную карту «Тройка» начали продавать в Карелии
Фото: АГН Москва

Жители Карелии теперь могут приобрести карту «Тройка». Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Москвы.

В дептрансе рассказали, что с помощью карты можно оплатить проезд на больше чем 80 автобусах и троллейбусах в Петрозаводске.

Кроме того, с 1 июля в городе откроется новая точка продаж — касса ПМУП «Городской транспорт».

— В Карелии прогрессивное руководство, которое интересуется технологиями и думает о комфорте жителей, — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

До этого стало известно о появлении в Воронеже 220 стационарных терминалов для самостоятельной оплаты проезда одного из крупнейших городских перевозчиков «Воронежпассажиртранс». Подобная система позволит пропускать пассажиров в два раза быстрее и комфортнее.

Недавно сообщалось, что пользователи карты «Тройка» могут вернуть кешбэк через приложение «Город». Отмечается, что бонусы будут начислять за товары, которые участвуют в акции. Потратить их можно на пополнение «Тройки», оплату связи и интернета в метро или приобрести купоны и сертификаты. Также его можно обменять на скидку у партнеров до 99 процентов. Полный список товаров доступен в разделе «Кешбэк» приложения «Город».

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