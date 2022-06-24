Масштабный сбой случился в работе приложений «Яндекс.Такси» и Uber

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Пользователи агрегаторов такси «Яндекс.Такси» и Uber жалуются на сбои в работе сервисов. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.

При попытке заказать машину пользователи видят уведомление об ошибке соединения.

— Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию, — говорится в сообщении в приложениях.

Глобальный сбой произошел 14 июня в работе видеохостинга YouTube. Тогда по состоянию на 21:04 было отправлено 2,753 тысячи жалоб. Больше всего пользователи сообщали о проблемах в работе сайта видеохостинга (53 процента), приложения (34 процента), а также о сбоях при загрузке и записи видеороликов (13 процентов).

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов 12 мая заявил, что Сбербанк уже на протяжении трех месяцев ведет борьбу с непрерывными кибератаками.