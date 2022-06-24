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Андрей Бочкарев: В Алтуфьеве построен современный легкоатлетический манеж для школы олимпийского резерва «Север»

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: В Алтуфьеве построен современный легкоатлетический манеж для школы олимпийского резерва «Север»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
улица Инженерная, владение 5А.  Карта всех событий

Строительство легкоатлетического манежа для Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Север» завершилось в СВАО Москвы. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект располагается по адресу улица Инженерная, владение 5а. В трехэтажном корпусе планируется проводить тренировки по легкой атлетике и занятия ОФП.

Совокупная площадь здания составляет около 10 тысяч квадратных метров.

По словам главы Стройкомплекса, для технического оснащения объекта использовались самые современные материалы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь рассказал, что в корпусе можно найти спортивный манеж, тренажерный зал, массажные кабинеты, буфет и многое другое.

До этого Бочкарев рассказал, что строительство спортивного комплекса с бассейном и ледовой ареной продолжается в ЮВАО Москвы в составе ТПУ «Некрасовка». По словам заммэра, специалисты уже построили трехэтажное здание с подземным этажом и завершают работы по отделке фасада. Строительство планируется закончить до конца 2022 года.

Строительство Благоустройство Андрей Бочкарев
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