Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре в выходные

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сильная жара ожидается в российской столице в выходные. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— В период с 25 по 27 июня в Москве ожидается сильная жара, температура днем — плюс 30–32 градуса, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На выходных в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, город находится под воздействием жаркого антициклона, который отличается отсутствием облаков и порывистого ветра. В выходные, 25–26 июня, воздух в столичном регионе прогреется до 30 градусов, при этом никаких осадков не ожидается.

Кроме того, недавно в центре погоды «Фобос» сообщили, что в пятницу, 24 июня, температура в Москве поднимется выше нормы — до 27 градусов тепла.