Большинство жителей двух домов в Южном Тушине выбрали новые квартиры по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Светлогорский проезд, 1 Карта всех событий

Большинство жителей двух домов в столичном районе Южное Тушино уже выбрали новые квартиры, в которые они переедут по программе реновации. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Жители пятиэтажек по адресам Светлогорский проезд, дом 1, и улица Окружная, дом 2а, переедут в новые квартиры в новостройке по адресу Светлогорский проезд, дом 7а.

— От старых домов до новостройки меньше 500 метров, то есть всего пять минут пешком. Жителям не придется менять привычный квартал — практически на том же расстоянии останется вся востребованная социальная и коммерческая инфраструктура, — отметил Левкин.

Свой выбор относительно новых квартир уже сделали 90 процентов семей.

Глава департамента добавил, что на первых этажах зданий откроют кафе, магазины и другие удобные для москвичей объекты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С начала года департамент городского имущества подготовил более чем 17 тысячам жителей столицы предложения по переезду по программе реновации. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил руководитель департамента Максим Гаман. Он отметил, что наибольшее количество москвичей на данный момент расселяются в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах. Всего здесь предстоит переехать жителям 44 домов.