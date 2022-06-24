Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Появилось видео спасения шестерых пассажиров из горящего авто на Зубовском бульваре.

Очевидцем ДТП стал тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев. Мужчина вместе со знакомыми побежал на место аварии и стал вытаскивать пассажиров, несмотря на предупреждения полицейских о возможном взрыве машины.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Известия

Таким образом, им удалось спасти шестерых молодых людей с задних сидений полыхающего автомобиля.

До этого сообщалось, что по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло ранним утром 24 июня. «Мерседес »на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Подробнее о страшном ДТП — в материале «ВМ».