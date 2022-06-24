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Спасшего шестерых человек из горящего авто в центре Москвы представят к награде

Елена Самойлова
Происшествия
Спасшего шестерых человек из горящего авто в центре Москвы представят к награде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Министерстве спорта Дагестана намерены представить к награде тренера по вольной борьбе Арсланбека Алиева, который спас шестерых человек из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.

— Арсланбека знаю давно — когда он был действующим спортсменом. Трудолюбивый, отзывчивый и порядочный парень. Неудивительно, что он бросился на помощь людям, оказавшимся в беде. Арсланбек сегодня не только хороший тренер, но и настоящий герой. И такие поступки нельзя оставлять без внимания, это пример для всех нас. Я уже награждал Арсланбека за его достижения в спорте и достижения его воспитанников, а теперь он будет представлен к награде за личные качества, — цитирует РИА Новости главу ведомства Сажида Сажидова.

Спасшего шестерых человек из горящего авто в центре Москвы представят к награде Фото: Telegram / Mash

Ранее были опубликованы кадры спасения. Подробнее о смертельном ДТП — в материале «ВМ».

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