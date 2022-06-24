Продажу напитков в стекле и алкоголя около мест школьных выпускных ограничат в Москве

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Безопасность выпускных вечеров в Москве 25 и 26 июня будут обеспечивать около восьми тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Уточняется, что рядом с местами, где будет проходить праздник, ограничат продажу напитков в стекле и алкоголя.

— Торговля прохладительными напитками в стеклянной таре, а также алкогольной продукцией в местах, приближенных к объектам проведения мероприятий, будет ограничена, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

До этого вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в России необходимо ввести налоговый вычет на выпускной набор, куда будет входить платье или костюм на торжество.

Согласно данным маркетплейсов, российские школьницы в июне этого года тратят на выпускные наряды и аксессуары к ним в среднем десять тысяч рублей, при этом юноши тратят на свой выпускной образ в среднем семь–девять тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили ретейлеры.