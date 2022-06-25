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Росгидрометцентр рассказал москвичам, когда наступит пик жары

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Росгидрометцентр рассказал москвичам, когда наступит пик жары
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 27 июня, в Москве наступит пик жары. Об этом в субботу, 25 июня, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

— С 25 по 27 июня в Москве ожидается дневная температура 30-32 градуса. Ночная температура в этот период повысится до 15-20 градусов, — уточнила она.

По словам Макаровой, в понедельник в столице воздух днем может прогреться вплоть до 33 градусов. Однако это будет самым пиком летней жары в городе, после чего погода смягчится, и стане прохладней.

Синоптик также напомнила о важности головных уборов при таком опасно активном солнце. Кроме того, она посоветовала скрываться от жары в тени и пить побольше воды, передает РИА Новости.

Также стало известно, что в Москве до 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.

В выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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