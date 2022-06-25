«Победа для жизни»: Трамп одобрил решение Верховного суда США по абортам

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Решение Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, является настоящей победой для жизни. Такое заявление сделал в субботу, 25 июня, бывший американский президент Дональд Трамп.

— Сегодняшнее решение (Верховного суда) является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, — заявил он.

Трамп также приписал себе главную роль в случившемся. По его словам, подобное смогло произойти только благодаря его политике на должности главы государства. Так, именно Трамп включил в свое время трех «очень уважаемых и сильных защитников конституции» в Верховный суд, передает РИА Новости.

Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятое в 1973 году постановление о всеобщем праве на аборт. Решение судебной инстанции запрещает прекращение беременности вне медицинских показателей на федеральном уровне.

В тот же день сразу шесть штатов запретили аборты. Кроме того, в пяти из них запрещены аборты, даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

Решение Верховного суда уже решительно осудил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он заявил, что очень разочарован подобным решением и назвал это нарушением прав женщин.