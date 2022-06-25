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Тысячи человек протестуют против решения Верховного суда США по абортам в Нью-Йорке

Евгений Белоусов
В мире
Тысячи человек протестуют против решения Верховного суда США по абортам в Нью-Йорке
Фото: Unsplash

Против недавнего решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии права на аборт, протестуют тысячи человек в Нью-Йорке. Об этом стало известно в субботу, 25 июня.

Протестующие начали собираться около 01:00 по московскому времени в парке «Вашингтон-сквер» на Манхэттене. Довольно быстро их количество возросло. Многие пришли с транспарантами, критикующими решение Верховного суда и требующими обеспечить право на аборты.

Отмечается, что в акции принимают участие не только жители города, но и граждане других штатов, где аборты уже успели запретить даже в случае изнасилования или инцеста.

Возле протестующих дежурят наряды полиции, однако обстановка спокойная, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места проведения акции протеста.

Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятое в 1973 году постановление о всеобщем праве на аборт. Решение судебной инстанции запрещает прекращение беременности вне медицинских показателей на федеральном уровне.

В тот же день сразу шесть штатов запретили аборты. Кроме того, в пяти из них запрещены аборты, даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

Бывший президент США Дональд Трамп одобрил решение Верховного суда, а также заявил, что именно он со своей политикой сыграл решающую роль в отмене конституционного права на аборт.

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