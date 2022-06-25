Туроператоры предупредили о дефиците номеров в отелях Турции и Египта

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В Турции и Египте до 15 июля будет приостановлена деятельность популярных отелей. Это связано с празднованием исламского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщили представители туристической отрасли в субботу, 25 июня.

— В обеих странах наблюдается высокая загрузка отелей с конца июня и до середины июля из-за празднования в этот период Курбан-байрама. Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на стоп, а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, — сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Позже представители Fun&Sun подтвердили данную информацию. По их словам, на данный момент туры в Турцию и Египет продаются активно. Однако в период с 9 по 13 июля места в отелях быстро заканчиваются. В связи с этим туристам порекомендовали быстрее принять решение касательно отдыха в июле, передает РИА Новости.

16 июня стало известно, что правительство Египта отменило все связанные с пандемией коронавируса ограничения на въезд. Как уточнили в египетском Минздраве, в ходе кампании по вакцинации медики израсходовали более 90 миллионов доз вакцины.