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Более 80 пунктов вакцинации от бешенства начнут работать летом на площадках для выгула собак

Александр Афонин
Город
Более 80 пунктов вакцинации от бешенства начнут работать летом на площадках для выгула собак
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Этим летом рядом со столичными площадками для выгула собак откроются временные прививочные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы в субботу, 25 июня.

Перед вакцинацией важно, чтобы животное было здорово. Если питомец болеет или недавно переболел, то стоит отложить процедуру. Также рекомендуется за 14 дней до прививки провести профилактику против гельминтов. Перед прививкой пот бешенства специалист проведет общий осмотр животного.

Отмечается, что сделать прививку питомцу можно будет бесплатно. Узнать прививочный пункт просто — это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столичном районе Южное Тушино появилась современная площадка для прогулок с собаками, а ее площадь составит более 500 квадратных метров. На участке установили тренировочное оборудование, скамейки и навесы. До конца года в городе появится еще 28 подобных пространств.

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