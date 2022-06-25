Интеллектуальный турнир с использованием виртуальных лабораторий МЭШ пройдет в столице

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

До 27 июня в столице пройдет турнир «Поколение ТЕХНО» для учащихся 7–11-х классов. В этот раз в состязании ребята смогут поучаствовать вместе с родителями.

— Участие в турнире — это возможность проверить свои знания и умение применять их при решении экспериментальных и проектных задач. Школьников и взрослых ждут наиболее интересные задания турниров, проходивших в 2021–2022 учебном году, — отметил заместитель директора Городского методического центра Антон Марко.

Участникам предлагается решить пять исследовательских и проектных задач с использованием виртуальных лабораторий библиотеки Московской электронной школы: «Логитариум», «Черчение», «Моделирование роботов», «Построение логических схем», «Механика», «Электромагнитное поле. Фарадей», «Электродинамика», «Молекулярная физика» и «Оптика».

Выполнение заданий требует от участников знаний по физике, математике и информатике, а также технической грамотности и инженерной смекалки. Свои решения они должны загрузить в специальную форму, которая будет размещена на странице турнира. Материалы принимаются до 27 июня включительно.

Результаты будут опубликованы 11 июля. Участникам, успешно выполнившим не менее 85 процентов заданий, будет присвоен статус победителей. Все остальные получат сертификаты, в которых будет указано количество баллов, набранных по каждому из направлений турнира: физическому блицу, робототехнике, черчению, конструированию, проектированию устройств.

Турнир «Поколение ТЕХНО» проводится Городским методическим центром с целью формирования естественно-научной и технологической грамотности учащихся с 2021 года.