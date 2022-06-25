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Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в ходе задания по уничтожению военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 25 июня.

— При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

На кадрах видно, что маршруты вертолета проходили на малых и средних высотах. После нахождения цели экипаж вертолета совершил удар.

В ходе вылета применялись 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь». Вертолеты Лф-52 способны наносить такие удары с дистанции до шести километров, отметили в пресс-службе.

До этого Министерство обороны России показало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах показано, как боевой расчет обнаружил вражескую цель, которая двигалась по направлению к Вооруженным силам РФ. Объектом оказался беспилотник, предположительно, Bayraktar ТВ2.

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