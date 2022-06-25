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Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в Новороссийске

Александр Афонин
Общество
Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в Новороссийске
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Об этом стало известно в субботу, 25 июня.

Патриарх поскользнулся и упал, когда сходил с амвона. После падения он встал и продолжил богослужение. Русская православная церковь (РПЦ) не стала комментировать этот случай, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

До этого патриарх Кирилл заявил, что над русским языком нависла угроза. Такое мнение он высказал в ходе концерта в честь Дня славянской письменности и культуры, который проходил на Красной площади.

Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза. По данным агентства Bloomberg, постпред Венгрии высказался не только против включения патриарха в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.

Однако позже стало известно, что Великобритания внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Уточняется, что включение в список вызвано его позицией относительно российско-украинского конфликта.

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