Патриарх Кирилл объяснил свое падение во время богослужения в Новороссийске

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 25 июня, заявил, что падение в новороссийском храме обошлось без последствий.

— То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился, — сказал он.

Патриарх добавил, что не получил никаких серьезных ушибов. Кроме того, патриарх Кирилл поблагодарил специалистов, которые возвели храм, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Это случилось, когда он сходил с амвона. После падения патриарх встал и продолжил богослужение. Русская православная церковь не дала комментариев по этому поводу.