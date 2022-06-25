Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Патриарх Кирилл объяснил свое падение во время богослужения в Новороссийске

Александр Афонин
Общество
Патриарх Кирилл объяснил свое падение во время богослужения в Новороссийске
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 25 июня, заявил, что падение в новороссийском храме обошлось без последствий.

— То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился, — сказал он.

Патриарх добавил, что не получил никаких серьезных ушибов. Кроме того, патриарх Кирилл поблагодарил специалистов, которые возвели храм, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Новороссийска. Это случилось, когда он сходил с амвона. После падения патриарх встал и продолжил богослужение. Русская православная церковь не дала комментариев по этому поводу.

Патриарх Кирилл Новороссийск падение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте