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Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу с 27 июня

Александр Афонин
В мире
Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу с 27 июня
Фото: Unsplash

Визовый центр Греции не будет приостанавливать свою работу с 27 июня. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил представитель одной из греческих туристических компаний.

— С 27 июня 2022 года визовые центры Греции продолжают свою работу в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Отмечается, что греческие туроператоры получили письмо генерального консульства Греции. Согласно ему, отзывается распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем, передает РИА Новости.

До этого Ассоциация туроператоров России сообщила, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Отмечается, что в самом центре ссылаются на технические причины — обновление системы. Однако о сроках приостановки принятия документов на визы не говорилось.

Глава 4-го европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон заявил, что Греция перестала быть безопасной страной для отдыха россиян. По его словам, в Министерство иностранных дел России поступает информация о случаях дискриминации в отношении русских туристов.

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