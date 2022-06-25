Комендантский час введут в Киевской области с 26 июня по 3 июля

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Комендантский час введут в Киевской области с 26 июня, он будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00. Об этом сообщили в Киевской областной госадминистрации в субботу, 25 июня.

Жителям региона на период ограничений запрещается выходить на улицу, передвигаться по населенным пунктам, а также быть в общественных местах. При этом наличие специального пропуска позволит не соблюдать комендантский час, который продлится до 3 июля, передают «Известия».

25 июня сообщалось, что силы Луганской народной республики (ЛНР) вошли в Лисичанск совместно с армией России, бои ведутся в черте города. При этом в ходе совместного продвижения войск силы России и ЛНР взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске.

До этого командир военной части Народной милиции ЛНР заявил, что армия республики находится уже в трех точках Лисичанска. Так, военнослужащие освободили пригород Лисичанска в районе поселка Мирная Долина. Там были взяты в плен украинские боевики 201-го отдельного батальона «Берлинго».

25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль аэропорта Северодонецка и промышленной зоны, где находится завод «Азот». По его словам, с территории предприятия вывели 800 мирных жителей.