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Лукашенко попросил Путина помочь с ответом на агрессию Запада
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Движение транспорта ограничат на западе Москвы с 30 июня
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Солнечная атака: как выжить в жару тем, кто плохо ее переносит
Общество
Дептранс рассказал о способах борьбы с нелегальной торговлей в Москве
Город
В Европарламенте заявили о победе России по транзиту в Калининградскую область
В мире
Москвичам рассказали, куда можно отправиться с речных вокзалов в эти выходные
Город
CBC: Бойцы ВСУ обвинили власти Украины в предательстве
В мире
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