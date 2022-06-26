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Иммунолог Жемчугов рассказал, когда вирус оспы обезьян доберется до России

Егор Провоторов
Общество
Иммунолог Жемчугов рассказал, когда вирус оспы обезьян доберется до России
KHAB0709.JPG / Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

Случаи заболевания оспой обезьян могут зафиксировать на территории России осенью с началом нового эпидемиологического сезона, заявил в воскресенье, 26 июня, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, осенью все жители страны вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно именно в это время все инфекции проявляются. Если оспа обезьян есть на территории России, то по осени она «обязательно проявится».

При этом специалист отметил, что инфекция не опасна и не потребует введения ограничений на территории страны. Жемчугов в интервью ТАСС призвал вовремя диагностировать заболевание и отделять его от тех, где есть сыпь.

Эксперт подчеркнул, что оспа обезьян не представляет опасности до тех пор, пока вирус не приобрел способности передаваться воздушно-капельным путем.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в субботу, 25 июня, признал соответствующий характер вспышки оспы обезьян и призвал держать под контролем распространение заболевания.

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