В Госдуме хотят разрешить выпускникам школ устраиваться на военную службу по контракту

Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники / Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Проект реформ к статье 34 «Закона о воинской обязанности и военной службе» дополнил в субботу, 25 июня, комитет Государственной думы по обороне. Согласно предложенным поправкам предлагается разрешить принимать на военную службу по контракту мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву. Речь идет о выпускниках школ.

Как пишет РБК, вышеуказанные изменения в закон планируется рассмотреть во вторник, 28 июня, на заседании нижней палаты парламента. Авторами проекта документа выступают пять депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия».

Право заключить контракт будут иметь лишь те молодые люди, которые уже достигли совершеннолетнего возраста. Такое условие прописано в действующей версии 34-й статьи закона. Менять его не планируется. При этом поправки предусматривают снижение образовательного ценза. Сейчас заключать контракт с Минобороны РФ могут лица с образованием не ниже среднего специального.

В конце мая военный эксперт Виктор Литовкин оценил законопроект об отмене для совершеннолетних граждан верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы.