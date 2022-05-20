Эксперт прокомментировал проект об отмене возрастных ограничений для контрактников

Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт Виктор Литовкин оценил законопроект об отмене для совершеннолетних граждан верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы.

Он отметил, что подобные изменения в законе предоставят возможность принимать на службу в вооруженные силы более опытных специалистов, которые обладают широким багажом знаний, имеют навыки работы и обслуживания высокотехнологической аппаратуры.

Эксперт подчеркнул, что для работы на такой аппаратуре требуются глубокие знания и опыт, «чего нельзя получить от человека 20—25 лет», передает RT.

20 мая стало известно, что российским военным могут отменить предельные возрастные ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Законопроект вынесен на рассмотрение Госдумы, передает ФАН.

29 марта власти страны заявили, что ряд специалистов, занятых в сфере информационных технологий, получит отсрочку от армии.