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Мэр Киева сообщил о серии взрывов в городе

Георгий Соланович
В мире
Мэр Киева сообщил о серии взрывов в городе
Фото: Pixabay

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 26 июня, сообщил о том, что в Шевченковском районе столицы прогремели несколько взрывов.

Шевченковский район находится в центре украинской столицы. По словам Кличко, на место уже выехали бригады скорой помощи и спасатели.

— В двух домах идут спасение и эвакуация жителей, — подчеркнул Кличко.

Причины взрывов на данный момент неизвестны, передает РБК.

В марте в Киеве из-за угрозы безопасности жителей объявляли комендантский час. Людям запретили передвижения по городу без спецпропусков. Выходить из дома можно было только для того, чтобы дойти до укрытия.

Кличко тогда заявил, что жителям столицы Украины придется сидеть дома и в укрытии по сигналу тревоги.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позже в Министерстве обороны России сообщили, что армия не будет наносить никаких ракетных или артиллерийских ударов по украинским городам. Также в ведомстве отметили, что мирным жителям Украины ничего не угрожает.

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