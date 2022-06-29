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Незаконную постройку снесут на юго-востоке Москвы

Лала Манушакян
Город
Незаконную постройку снесут на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Волгоградский проспек Карта всех событий

Департамент городского имущества добился демонтажа нелегального самостроя в районе Кузьминки путем судебного разбирательства. Об этом сообщил «Вечерней Москве» министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 28 июня.

— Незаконная реконструкция и увеличение площади объектов без оформления необходимых документов и согласования проектов могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Так, например, по иску департамента Московский арбитраж признал самостроем здание магазина площадью более 270 квадратных метров на Волгоградском проспекте и обязал предпринимателя его демонтировать, — отмечает Гаман.

Так, согласно проводимой экспертизе, собственник реконструировал здание и пристроил к нему второй этаж, который не соответствует строительным нормам и правилам пожарной безопасности. При этом по условиям договора на эксплуатированном земельном участке общей площадью около 140 квадратных метров было запрещено любое строительство.

До этого государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы добилась демонтажа незаконной пристройки к трансформаторной подстанции в Лосиноостровском районе.

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