На портале госуслуг стало возможно прикрепиться к поликлинике

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На портале госуслуг для жителей 20 регионов России появилась возможность прикрепиться к поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры в среду, 29 июня.

— Минцифры России совместно с Минздравом России реализовало возможность прикрепления к поликлинике онлайн на портале госуслуг, — говорится в сообщении.

Для онлайн-прикрепления нужно проверить данные паспорта и полиса ОМС, указать телефон, адрес и почту и выбрать нужную поликлинику в своем регионе. Менять медицинское учреждение можно раз в год, однако при переезде в другой регион или при ликвидации страховой компании ограничение не действует.

В пресс-службе также отметили, что до конца года услуга будет доступна для всех регионов России. Кроме того, в третьем квартале 2022 года с помощью госуслуг можно будет прикрепить к поликлинике ребенка.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столица возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Город занимает в топе первое место уже третий год подряд.