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В ЛНР заявили, что много украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР заявили, что много украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском
Фото: Depositphotos

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что большое количество боевиков из состава ВСУ сложили оружие под Лисичанском. Об этом он сообщил в среду, 29 июня, в эфире программы «Соловьев Live».

По его словам, в настоящее время боевые действия продолжаются рядом с городом. Согласно последним данным, в ходе боев около Приволья украинская армия понесла большие потери.

— У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдалось в плен — одна треть сдалась и две трети остались лежать на поле, — цитирует посла РИА Новости.

19 июня источник в силовых структурах сообщил, что один из командиров националистического украинского батальона «Айдар» попал в плен в ходе взятия села Метелкино в окрестностях Северодонецка российскими силами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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