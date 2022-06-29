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Андрей Бочкарев: Путепровод под ж/д путями южного участка МСД готов наполовину

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Путепровод под ж/д путями южного участка МСД готов наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Путепровод тоннельного типа под железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) готов на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

—В настоящий момент полностью смонтирован защитный экран левого и правого тоннелей. Экран представляет собой металлический каркас будущего путепровода и примет на себя нагрузку железнодорожного полотна при сооружении закрытой части тоннелей и позволит проводить строительные работы без остановки движения поездов Павелецкого направления Московской железной дороги, — отметил Бочкарев.

Также он отметил, что новый путепровод обеспечит движение автотранспорта в обе стороны будущего скоростного диаметра. Длина тоннеля составит 46 метров.

Строительные работы ведутся круглосуточно, на объекте задействовано около ста человек и десяти единиц техники.

Недавно заммэра рассказал, что на станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро смонтировали все эскалаторы. Сейчас рабочие ведут пусконаладочные работы.

Строительство подземный тоннель Железные дороги
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