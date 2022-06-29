Андрей Бочкарев: Путепровод под ж/д путями южного участка МСД готов наполовину
Путепровод тоннельного типа под железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) готов на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
—В настоящий момент полностью смонтирован защитный экран левого и правого тоннелей. Экран представляет собой металлический каркас будущего путепровода и примет на себя нагрузку железнодорожного полотна при сооружении закрытой части тоннелей и позволит проводить строительные работы без остановки движения поездов Павелецкого направления Московской железной дороги, — отметил Бочкарев.
Также он отметил, что новый путепровод обеспечит движение автотранспорта в обе стороны будущего скоростного диаметра. Длина тоннеля составит 46 метров.
Строительные работы ведутся круглосуточно, на объекте задействовано около ста человек и десяти единиц техники.
Недавно заммэра рассказал, что на станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро смонтировали все эскалаторы. Сейчас рабочие ведут пусконаладочные работы.