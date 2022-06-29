Курс евро на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

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Курс европейской валюты опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи от среды, 29 июня.

Недавно кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил, что оптимальный для российской экономики курс рубля был зафиксирован до 24 февраля. Значительные отклонения от него, по мнению эксперта, нарушают экономическое равновесие.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее. По его словам, реально эффективный курс рубля на 40 процентов крепче, чем в среднем за последние пять лет.

При этом, по мнению аналитика Михаила Беляева, в настоящее время рубль является самой устойчивой валютой.

Экономика России на фоне масштабного давления со стороны Запада вернется на уровень 2021 года только через десять лет, если не прикладывать никаких усилий. Об этом в рамках ПМЭФ 17 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф.