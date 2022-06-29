Андрей Бочкарев: На участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД строятся два очистных сооружения

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники, 4-й квартал Москворечья Карта всех событий

На участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги строят два очистных сооружения. Об этом в среду, 29 июня, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Система стоков и очистных сооружений позволит проводить качественную очистку ливневых и талых сточных вод и минимизировать влияние скоростной магистрали на окружающую среду, — рассказал Бочкарев.

Также он напомнил, что на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) суммарно построят десять искусственных сооружений. Также, кроме двух очистных сооружений, здесь строят четыре путепровода и четыре подземных пешеходных перехода. По словам Бочкарева, степень готовности объектов является высокой.

Недавно заммэра рассказал, что путепровод тоннельного типа под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД готов на 50 процентов.