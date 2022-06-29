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Ученые доказали, что изучение иностранного языка положительно влияет на здоровье

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые доказали, что изучение иностранного языка положительно влияет на здоровье
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Изучение иностранного языка в прямом смысле «прокачивает» мозг. Об этом рассказала преподаватель Анна Шенцева.

Она рассказала, что эксперимент шведских ученых из Лундского университета показал, что изучение языков меняет структуру мозга в лучшую сторону. Исследователи наблюдали за группой военных, которые больше года активно учили арабский, русский и персидский языки. Специалисты установили, что в результате занятий выросли гиппокамп, который отвечает за запоминание новой информации, и верхняя височная борозда. Кроме того, увеличился объем лобной извилины, которая помогает людям быстро и эффективно переключать внимание.

Преподаватель добавила, что в современном мире каждый человек может выбрать обучение в онлайн- или офлайн-формате, передает ФАН.

До этого «Вечерняя Москва» составила список стран, в которых, по мнению экспертов, самые лучшие системы высшего образования.

преподаватель Образование Иностранные языки
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