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Нутрициолог назвала продукты, которые избавят от хронических воспалений

Анна Михалюк
Общество
Нутрициолог назвала продукты, которые избавят от хронических воспалений
Фото: depositphotos

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала продукты, которые способствуют снятию воспалений в организме.

— У большего количества людей за 2–3 месяца можно добиться снижения титров при правильном питании. Все зависит еще от того, в каком состоянии находится организм. Есть природные вещества, которые снижают воспаление. Это нутрициевтики типа куркумы, которые восстанавливают клетки ткани, но это будет неэффективно, если вся остальная диета состоит из булок и сахаров, — рассказала эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также нутрициолог объяснила, что, помимо куркумина, бороться с воспалениями помогают омега-3 и омега-6. Эти полезные вещества содержатся в красной рыбе, скумбрии, сельди, икре, печени трески и рафинированном подсолнечном, рапсовом и льняном маслах.

Диетолог Анна Басова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион в жаркую погоду. Свое внимание она предложила обратить на холодные летние супы: окрошку, гаспачо, свекольник и другие.

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