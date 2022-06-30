В Совбезе заявили, что Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя

Фото: МИД РФ

Российская сторона будет преследовать свои интересы, несмотря на противодействие, которое на нее оказывают англосаксы. Об этом в четверг, 30 июня, сказал замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

— Наша страна недвусмысленно заявила, что у нее есть свои интересы, и она их будет реализовывать. Конечно, англосаксы этого просто так не могли оставить. Ведь в их понимании российские интересы порочны, потому что не соответствуют западным стандартам, — заявил он.

Венедиктов добавил, что Соединенные Штаты и их союзники хотят сделать из России страну-изгоя, передает РИА Новости.

29 июня саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия названа главной угрозой безопасности альянса.

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Глава МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается там на уровне правительства.