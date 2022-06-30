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Андрей Бочкарев: Уложен гранит в кассовом зале вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ метро

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Уложен гранит в кассовом зале вестибюля станции «Авиамоторная» БКЛ метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В кассовом зале второго вестибюля станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты отделали пол гранитом. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В строящемся втором вестибюле станции БКЛ «Авиамоторная», временно работающей в составе Некрасовской ветки метро, ведутся архитектурно-отделочные работы. Помимо завершившейся отделки гранитом, в готовой части вестибюля, планируется облицовка стен мрамором и монтаж подвесного потолка, состоящего из алюминиевых панелей, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент продолжаются монолитные работы и монтаж инженерных систем в вестибюле. Рабочие уже уложили более 2,5 тысячи кубометров бетона.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что через будущий второй вестибюль пассажиры смогут попасть на «Авиамоторную» со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Кроме того, на станции будет предусмотрен переход на Калининскую линию метро. Сейчас там продолжаются работы по гидроизоляции и сопряжению перехода.

Накануне Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Новаторская» Троицкой линии метро. По его словам, работы завершены на 60 процентов.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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