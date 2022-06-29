Андрей Бочкарев: Станция «Новаторская» Троицкой линии метро построена на 60 процентов

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Новаторская Карта всех событий

Станция «Новаторская» будущей Троицкой линии метро построена на 60 процентов. Об этом в среду, 29 июня, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на станции «Новаторская» Троицкой линии ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, а также ведется сооружение части тупиков под защитой экрана из труб, — подчеркнул Бочкарев.

Заммэра уточнил, что станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, полностью приспособленных для маломобильных людей.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро выступает компания «Мосинжпроект». Ее генеральный директор Юрий Кравцов отметил, что потолок платформенной части «Новаторской» выполнят из шлифованных алюминиевых панелей разного формата с углублениями под светильники.

Недавно стало известно, что на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги строят два очистных сооружения.