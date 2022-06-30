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В Совбезе заявили, что Россия не будет закрывать окно в Европу

Полина Долганова
В мире
В Совбезе заявили, что Россия не будет закрывать окно в Европу
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия не планирует закрывать окно в Европу, однако нельзя допустить, чтобы через это окно проникало что-то вредное. Об этом в среду, 30 июня, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, Москва продолжит развивать сотрудничество в других направлениях, которые стали особенно актуальны в сложившихся условиях.

— Наша страна слишком обширна, уникальна и многолика в историческом, духовном, культурном отношении, чтобы быть частью чего-то, — добавил Венедиктов, слова которого приводит РИА Новости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз (ЕС) и НАТО создают коалицию для борьбы с Россией. По его словам, сейчас ведется похожая деятельность. Лавров отметил, что Россия будет внимательно следить за ситуацией.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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