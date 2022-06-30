В России выявили 3106 случаев коронавируса за сутки

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За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 56 граждан, еще 1195 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3255 человек.

Тем временем в России впервые обнаружили варианты коронавирусного штамма «омикрон» ВА.4 и BA.5. Врач-терапевт Владислав Ледовский оценил опасность этих разновидностей коронавирусной инфекции.

Указанные варианты штамма более трансмиссивны, чем ранний вариант BA.2, также известный как «стелс-омикрон». Носители этих субвариантов в теории могут заразить большее количество людей, чем носители классического «омикрона».

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что чаще всего на плохое самочувствие в летнюю жару жалуются люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. По ее словам, в особой группе риска находятся граждане с заболеваниями сосудов, сердца, дыхательной системы, а также с пневмонией. Обострение всех симптомов можно объяснить именно наступлением жаркой погоды.