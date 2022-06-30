Столичные врачи за сутки вылечили 229 человек от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 229 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе в четверг, 30 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За последние 24 часа в столице выявили 361 новый случай заражения ковидом.

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 135 человек, у которых диагностирован COVID-19. При этом 13 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас изменение временных интервалов по ревакцинации от коронавируса не планируется. Она уточнила, что на данном этапе пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

Эксперты 22 июня рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны подварианты штамма коронавирус «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России возможен подъем заболеваемости из-за высокой канцерогенности «омикрона» ВА.5.