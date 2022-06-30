DE: Лондон раскритиковал Фареры за разрешение российским судам ловить рыбу в водах Британии

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Правительство Фарерских островов отказалось разрывать соглашение с Москвой о предоставлении судам с флагом РФ права ежегодно вылавливать до 75 тысяч тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Представители рыбных хозяйств Соединенного Королевства остались крайне обеспокоены данным решением, сообщила газета Daily Express.

Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт заявил, что Фареры решили «прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем, что позволит российским судам свободно ловить путассу в водах Великобритании. Гатт в этом ключе призвал правительство Соединенного Королевства оказать давление на островное государство.

В Лондоне также обеспокоены тем, что Россия ведет промысел в особой зоне. Власти Британии, по данным газеты, собираются не выдавать лицензии судам под флагом РФ на ловлю рыбы в своих водах и призвали Фареры «последовать этому примеру».

Однако старший советник Министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг напомнила, что около четверти всего экспорта рыбы идет в Россию. Власти автономной части Дании могут пересмотреть договор только в конце этого года, передает РИА Новости.

До этого в комитете по иностранным делам палаты общин Соединенного Королевства заявили, что санкционный режим Великобритании в отношении России подготовлен не до конца и основан не на «последовательной стратегии», а на действиях союзных государств.