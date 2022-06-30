Минфин США заморозил приписываемый Керимову траст на миллиард долларов

Фото: Hlebushek / CC BY-SA 4.0

Минфин США объявил о блокировке трастового фонда объемом в один миллиард долларов, приписываемого российскому предпринимателю Сулейману Керимову. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Это решение гарантирует, что активы останутся блокированными и недоступными Керимову, — говорится в сообщении.

Heritage Trust был создан в 2017 году в штате Делавэр. Санкции в отношении фонда и самого Керимова будут нести аналогичный характер, передает РИА Новости.

США вместе с союзниками по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, за 100 дней заморозили связанные с Россией активы на сумму 330 миллиардов долларов. Уточняется, что меры включали в себя задержание яхт, судов и недвижимости россиян.

28 июня американские власти включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки.

Под американские санкции также попали бывший муж Канделаки предприниматель Андрей Кондрахин и их дочь ​​Мелания Кондрахина. Санкции коснулись и нынешнего супруга ведущей — медиаменеджера и директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.